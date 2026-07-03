Lukaşenko, Myanmar ile İlişkileri Güçlendirmeyi Önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lukaşenko, Myanmar ile İlişkileri Güçlendirmeyi Önerdi

03.07.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Myanmar ile ilişkilerin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesi ile Myanmar arasındaki ilişkilerin "yeni bir aşamaya geçmesi" gerektiğini vurguladı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Myanmar'ın Nepido kentini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından devlet başkanı seçilen Min Aung Hlaing ile görüştü.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Myanmar ile Belarus arasındaki ilişkinin "yeni bir aşamaya geçmesi" gerektiğini vurgulayarak, halkların refahının ikili ilişkilerin temel taşı olacağını kaydetti.

İki ülkenin, bölgedeki diğer devletler için örnek olacak ilişkiler kurması gerektiğini dile getiren Lukaşenko, "Kimseye karşı güçlerimizi birleştirmiyoruz. Halklarımızın yararı için dostluğumuzu pekiştiriyor ve işbirliğimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Myanmar Devlet Başkanı Min Aung Hlaing ise ilişkilerin liderlik düzeyinin ötesine geçerek parlamentoları ve vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Myanmar, Belarus, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lukaşenko, Myanmar ile İlişkileri Güçlendirmeyi Önerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:51:01. #7.12#
SON DAKİKA: Lukaşenko, Myanmar ile İlişkileri Güçlendirmeyi Önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.