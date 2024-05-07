Belarus Cumhurbaşkanı: Nükleer silah taşıyıcılarının denetimi savunma amaçlı - Son Dakika
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Belarus Cumhurbaşkanı: Nükleer silah taşıyıcılarının denetimi savunma amaçlı

Belarus Cumhurbaşkanı: Nükleer silah taşıyıcılarının denetimi savunma amaçlı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, stratejik olmayan nükleer silahların taşıyıcılarının denetiminin tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Lukaşenko, ülkenin savunmasına yönelik planlanan bu denetimlerin, askeri faaliyetlerin artması durumunda yanıt verebilmek için alınan önlemler olduğunu ifade etti. Belarus'un gözdağı girişimlerine barışı koruma pozisyonu ve stratejik çevreleme politikasıyla cevap verdiğini vurgulayan Lukaşenko, denetimlerin Belarus askeri birliklerinin özel mühimmatla çalışmaya hazır olmasını sağlamak için tasarlandığını söyledi.

07.05.2024 18:43
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, stratejik olmayan nükleer silahların taşıyıcılarının denetiminin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Lukaşenko, 9 Mayıs Zafer Günü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Belarus'ta stratejik olmayan silahların taşıyıcıları ve güçlerinin denetimiyle ilgili detaylara yer verdi.

Avrupa'da askeri faaliyetler artmaya devam ederken Belarus'un, durumun ağırlaşmasına yeterli şekilde yanıt vermek için bir dizi önlem aldığını kaydeden Lukaşenko, bu faaliyetlerin ülkenin savunmasına yönelik planlandığını ve birkaç aşamadan oluştuğunu dile getirdi.

Aleksandr Lukaşenko, "Denetimin tamamen savunma amaçlı olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu, Belarus askeri birliklerinin özel mühimmatla çalışmaya hazır olmasını sağlamak için tasarlandı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, Belarus'un, tüm gözdağı girişimlerine, barışı koruma pozisyonu ve stratejik çevreleme politikasıyla cevap verdiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belarus Cumhurbaşkanı: Nükleer silah taşıyıcılarının denetimi savunma amaçlı - Son Dakika

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