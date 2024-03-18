Lüks Saat Hırsızlığı Artıyor: Geçen Yıl 100 Bin Saat Çalındı

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Merkezi Londra'da bulunan dünya genelindeki kayıp, çalıntı ve sahte lüks saatlere ait veri tabanı sunan The Watch Register tarafından yayımlanan raporda, geçen yıl kaybolan veya çalınan lüks saatlerin sayısının, bir önceki yılın 3 katından fazla olduğu belirtildi.

BBC'nin haberine göre, The Watch Register grubu, kaybolan veya çalınan lüks saatlere ilişkin son 10 yıla ait verilerin işlendiği rapor yayımladı.

Raporda, 2022'de dünya genelinde kaybolan veya çalınan saatlerin sayısı yaklaşık 30 binken, geçen yıl bu sayının 100 bini aştığı ve bunların toplam değerlerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtildi.

The Watch Register'ın Genel Müdürü Katya Hills, "Şiddet içeren sokak hırsızlığı vakalarının artmasıyla insanlar saatlerini dışarıda takmaya korkuyor." ifadesini kullandı.

Hills, hırsızların çalınan ürünleri ikinci el dükkanlar aracılığıyla yüksek meblağlara satabildiklerini kaydetti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı, 2022 yılı Nisan- Eylül döneminde kent sokaklarında yapılan 300'ün üzerindeki lüks saat hırsızlığında, toplam 5 milyon dolarlık saat çalındığını açıklamıştı.