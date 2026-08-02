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Lula da Silva Yeniden Aday

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Brezilya Başkanı Lula da Silva, 2024 seçimlerinde 7. kez aday olduğunu duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva, partisi Brezilya İşçi Partisi (PT) tarafından ekim ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday ilan edildi.

PT Genel Başkanı Edinho Silva, ülkenin en büyük seçim bölgesi Sao Paulo'da düzenlenen aday tanıtım töreni öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Partinin devlet başkanı adayını resmileştirdiklerini belirten Silva, "Lula da Silva, devlet başkanı adayı, Geraldo Alckmin ise devlet başkan yardımcısı adayıdır." dedi.

Silva, Lula da Silva ve Alckmin'in adaylığının resmileştirildiğini belirterek, yeniden seçilmelerinin ülkenin kamu politikalarının yeniden inşası açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Ben yaşadığım sürece bu ülkeyi aşırı sağ yeniden yönetemeyecek"

Ülkenin Fortaleza kentinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lula da Silva ise "Ben yaşadığım sürece bu ülkeyi aşırı sağ yeniden yönetemeyecek. Eğer (ABD Başkanı) Donald Trump gelmek (muhalefete destek vermek) istiyorsa gelsin, (Arjantin Devlet Başkanı) Javier Milei gelmek istiyorsa gelsin. Dışarıdan hiçbir yardım istemiyorum. Benim tek ihtiyacım olan yardım Brezilya halkının yardımıdır." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, demokrasinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz sadece bir seçimi kazanmak için değil, bu ülkenin kurumlarını, demokrasisini ve toplumsal barışını korumak için buradayız. Aşırı sağın bu ülkeye getirdiği yıkımı hepimiz gördük ve buna tekrar izin vermeyeceğiz. Benim bu yaşta (80 yaşında) yeniden bu sorumluluğu üstlenmemin tek bir nedeni var: Gençlerimize ve geleceğimize demokratik, nefret söyleminden arınmış bir Brezilya bırakmak. Benim enerjim tam, kararlılığım ise her zamankinden daha güçlü. Halk kimin yıkım getirdiğini, kimin ise bu ülkeyi yeniden inşa ettiğini çok iyi biliyor. Biz işsizliği azaltarak, yoksullukla mücadele ederek ve insanları birleştirerek bu kutuplaşmayı aşacağız. Sandıkta faşizme ve nefrete geçit vermeyeceğiz."

Lula da Silva, 7. kez aday

Lula da Silva, 2003-2010 yıllarında iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7. kez devlet başkanlığı yarışına hazırlanıyor.

Eski sendika lideri Lula da Silva, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla son aylarda sık sık "30 yaşındayken sahip olduğum enerjinin aynısına sahibim." ifadelerini kullanıyor.

Ulusal basına göre, Lula da Silva, ekonomide yavaşlamanın yaşandığı bir dönemde seçim yarışına giriyor.

Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, hükümet işsizlik oranındaki düşüş ve yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeyi seçim kampanyasının öne çıkan başlıkları arasında gösteriyor.

Datafolha'nın son anketine göre, olası bir ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flávio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçüldü.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 4 Ekim'de yapılacak. Anketler, yarışın mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jaiar Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro arasında geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

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