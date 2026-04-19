Lula'dan BM'ye Savaş Çılgınlığını Durdurun Çağrısı - Son Dakika
Lula'dan BM'ye Savaş Çılgınlığını Durdurun Çağrısı

19.04.2026 08:32
Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, BM Güvenlik Konseyi'ne savaşları durdurma çağrısı yaptı ve Küba ambargosunu eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine çağrıda bulunarak "savaş çılgınlığının" durdurulmasını istedi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara değindi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere'ye savaş çılgınlığının durdurulması için çağrıda bulunan Lula da Silva, "Dünyaya barışı garanti etme yükümlülüklerinizi yerine getirin, bir toplantı düzenleyin ve bu savaş çılgınlığına son verin çünkü dünya artık daha fazlasını kaldıramıyor." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, 2010'da Hindistan ve Türkiye ile birlikte İran'ın uranyum zenginleştirmemesi için bir anlaşmaya aracılık ettiklerini anlatarak, "Anlaşmayı yayımladığımızda İran, uranyum zenginleştirmeyeceği için bizi öveceklerini hayal etmiştim. Ne mi oldu? AB ve ABD anlaşmayı kabul etmedi, şimdi ise yine burada İran'ın atom bombası yaptığı fikrini yayıyorlar." dedi.

Aşırı sağ ile mücadelede her platformda aktif olmaları gerektiğini dile getiren Lula da Silva, "Sanal ağlarda mücadele etmek kaçınılmaz bir görevdir. Aşırı sağ bağırıyor, yalan söylüyor ve saldırıyor. Onlarla mücadele etmek için büyük bir sorumlulukla konuşmaktan korkmamalıyız." diye konuştu.

" Küba'ya yönelik o lanet ambargoyu artık bitirin "

Demokrasiyi Savunma Zirvesi'nde konuşma yapan Lula da Silva, ABD'nin yıllardır ambargo uyguladığı Küba'ya dikkati çekerek, "Küba'ya yönelik o lanet ambargoyu artık bitirin ve Küba halkının hayatını barış içinde yaşamasına izin verin." çağrısında bulundu.

Lula da Silva, ABD'nin on yıllardır uyguladığı yaptırımlarla Küba'yı cezalandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Evet, Küba'da sorunlar var ancak bunlar onların sorunlarıdır. Ne Lula'nın ne Trump'ın ne de sırası gelen imparatorluğun meselesidir. Peki, bu ne işe yaradı? Hiçbir şeye. Kübalılar hala orada, ayakta ve ellerinden geldiğince direniyorlar. Sadece dünyanın artık bir kez olsun nefes almalarına izin vermesini bekliyorlar."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lula'dan BM'ye Savaş Çılgınlığını Durdurun Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Lula'dan BM'ye Savaş Çılgınlığını Durdurun Çağrısı - Son Dakika
