Lula'nın Uçağı Teknik Sorunla 5 Saat Havada Kaldı - Son Dakika
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Lula'nın Uçağı Teknik Sorunla 5 Saat Havada Kaldı

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın uçağı, teknik arıza nedeniyle Mexico City'ye güvenli indi.

02.10.2024 10:46
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı taşıyan uçak "teknik bir problemden" dolayı yaklşaık 5 saat havada kaldıktan sonra, kalkış yaptığı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Lula'nın yeni Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yemin törenine katılmak için bulunduğu Meksika'dan Brezilya'nın başkenti Brasilia'ya dönüşü sırasında uçakta teknik problem oluştu.

Brezilya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Lula, eşi Rosangela da Silva ve bazı kabine üyeleri de dahil olmak üzere 16 kişiyi taşıyan Airbus A319 tipi uçağın güvenle indiğini duyurdu.

Bu arıza nedeniyle yaklaşık 5 saat havada kalan uçak, güvenli şekilde Mexico City'deki kalktığı havalimanına indi.

Brezilya hava kuvvetleri, "teknik problemin" ne olduğunu açıklamazken problemden sonra güvenlik protokolleri nedeniyle uçağın havada yakıt tüketip daha sonra iniş yapması gerektiğini ve bunun başarıyla yapıldığını belirtti.

Brezilya medyası, Lula'nın uçaktaki ekibinin, teknik sorunun arkasında "kuş çarpmasının" olabileceğine inandığını bildirdi.

Associated Press'e (AP) konuşan Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Jose Chrispiniano, uçaktaki herkesin güvende olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lula'nın Uçağı Teknik Sorunla 5 Saat Havada Kaldı - Son Dakika

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