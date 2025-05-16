Lüleburgaz Belediyesi 20 Bin Fide Dağıttı

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait serada ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 20 bin adet fideyi vatandaşa dağıttı.

Lüleburgaz Belediyesi, üreten belediye anlayışıyla ata tohumlardan elde edilen fideleri vatandaşlara dağıttı. Kongre Meydanı'nda "Fide Bizden Ürün Sizden" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkanvekili Derya Aktan, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Pektaş, Ceyhun Akgöl, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte belediyeye ait serada ata tohumlarından yetiştirilen yaklaşık 20 bin adet fide vatandaşlara dağıtıldı. Domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun fidelerİ yaklaşık 1 buçuk saatte tükendi.