Lüleburgaz Belediyesi, Gider Borusuna Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, bir apartmanın gider borusuna sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Lüleburgaz'da Sevgi Mahallesi Rüştü Akın Caddesi'nde bir apartmanın gider borusundan hayvan sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, gider borusunun içinde bir yavru kedinin olduğunu fark etti. Kedinin bulunduğu noktanın yer altında olması nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla toprağı kazarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırdı. Çalışmanın sonucunda apartmanın gider borusuna sıkışan yavru kedi sağlıklı şekilde kurtarıldı.