Lüleburgazlı Genç Müzisyenlerden Uluslararası Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lüleburgazlı Genç Müzisyenlerden Uluslararası Başarı

09.02.2026 10:50  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu ve Çoksesli Çocuk Korosu üyeleri, uluslararası müzik yarışmalarında başarılı sonuçlar elde ederek önemli ödüller kazandılar. Zeynep Ece Kaplan, Fransa'da birincilik ödülü alırken, Ada Kurt ve Buğlem Asel Yüksel de Birmingham'da ödüllerle döndü.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu ve Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden Zeynep Ece Kaplan, Ada Kurt ve Buğlem Asel Yüksel, katıldıkları uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Coşkun flüt sınıfı öğrencisi Zeynep Ece Kaplan, Fransa'nın Nice kentinde Association à Travers la Flüte tarafından düzenlenen Flutissimo 2026 Flüt Festivali ve Yarışması'nda "1er Prix à l'unanimité avec félicitations du jury" (Jüri Oybirliği ve Özel Tebriği ile Birincilik) ödülünü R. Guiot "Rhapsodie" eseri ile kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Bölümü Ümit Çavuş Brass sınıfı öğrencisi Ada Kurt, Birmingham Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Tuba Junior 2" kategorisinde kendi yaş grubunda tek ödül alan yarışmacı olarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Bölümü Ümit Çavuş sınıfı öğrencisi Buğlem Asel Yüksel ise Birmingham Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Trombone Junior 1" kategorisinde kendi yaş grubunda tek ödül alan yarışmacı olarak ikinciliği elde etti.

Kaynak: ANKA

Birmingham, Gençlik, Güncel, Fransa, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgazlı Genç Müzisyenlerden Uluslararası Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 12:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: Lüleburgazlı Genç Müzisyenlerden Uluslararası Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.