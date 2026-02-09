Lüleburgazlı Genç Müzisyenlerden Uluslararası Başarı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu ve Çoksesli Çocuk Korosu üyelerinden Zeynep Ece Kaplan, Ada Kurt ve Buğlem Asel Yüksel, katıldıkları uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti.

Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Coşkun flüt sınıfı öğrencisi Zeynep Ece Kaplan, Fransa'nın Nice kentinde Association à Travers la Flüte tarafından düzenlenen Flutissimo 2026 Flüt Festivali ve Yarışması'nda "1er Prix à l'unanimité avec félicitations du jury" (Jüri Oybirliği ve Özel Tebriği ile Birincilik) ödülünü R. Guiot "Rhapsodie" eseri ile kazandı.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Bölümü Ümit Çavuş Brass sınıfı öğrencisi Ada Kurt, Birmingham Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Tuba Junior 2" kategorisinde kendi yaş grubunda tek ödül alan yarışmacı olarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu üyesi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Bölümü Ümit Çavuş sınıfı öğrencisi Buğlem Asel Yüksel ise Birmingham Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Trombone Junior 1" kategorisinde kendi yaş grubunda tek ödül alan yarışmacı olarak ikinciliği elde etti.