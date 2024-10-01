Lüleburgaz Belediyesi\'nden \'Çek Gönder\' Uygulaması ile Sorunlar Hızla Çözülüyor

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin nisan ayında hayata geçirdiği "Çek Gönder" uygulaması ile vatandaşlar, gördükleri sorunları hızlı bir şekilde belediyeye ileterek çözüme katkı sunuyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Çek Gönder" uygulaması her geçen gün daha çok vatandaş tarafından kullanılıyor. Nisan ayında hayata geçirilen uygulama ile bugüne kadar çok sayıda sorun çözüme kavuştu, uygulamayı kullanan vatandaşlar da çözüme katkı sundu.

Vatandaşlar, akıllı telefonlara indirilebilen mobil uygulamada yer alan "Çek Gönder" butonuyla karşılaştıkları sorunları fotoğraflayıp adres bilgisiyle anında Lüleburgaz Belediyesi'ne iletiyor. Ekipler ise uygulamadan gelen taleplere ivedilikle cevap veriyor.