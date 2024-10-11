Lüleburgaz Belediyesi'nden Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik Plan

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin kentin sürdürülebilir gelişimine ve geleceğine odaklanan 2025-2029 Stratejik Planı, meclisten oy birliğiyle geçti. Başkan Murat Gerenli, "Yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme ve performans ölçümünü esas alarak, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak ve kentimizi her anlamda daha güçlü hale getirecek projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı 2'nci oturumu dün Sokollu Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kent paydaşları ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı onaylandı. Stratejik Plan, "Sürdürülebilir Kent", "Geleceğin Kenti Lüleburgaz" ve "Marka Kent Lüleburgaz" temaları çerçevesinde uygulanacak.

Yeşil enerji vurgusu

Planla ilgili mecliste konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, şunları söyledi:

"Bu plan, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünen bütüncül bir vizyonun ürünüdür. Belediye olarak temel amacımız, 'Sürdürülebilir Kent' inşa etmektir. Çevremizi korumak, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve yeşil enerji projelerini teşvik etmek en büyük önceliklerimizden biridir. Atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve yeşil enerji kullanımına yönelik adımlar atarak Lüleburgaz'ı çevre dostu bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Başkan Gerenli, sosyal dayanışmayı güçlendirmek, toplumsal katılımı artırmak ve halkın yaşam kalitesini yükseltmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kültürel etkinlikler, kamusal alanların daha verimli kullanımı ve sosyal projelerle Lüleburgazlıların kendilerini bu şehrin bir parçası hissetmelerini sağlayacağız. Kent yönetiminde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkesini sürdüreceğiz. Tüm süreçlerimizi vatandaşlarımızla paylaşacak, onların geri bildirimlerini alacak ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendireceğiz. Yenilikçi yönetim modellerini benimseyerek, belediye kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Yönetim süreçlerinde sürekli iyileştirme ve performans ölçümünü esas alarak, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak ve kentimizi her anlamda daha güçlü hale getirecek projeler hayata geçireceğiz."

Stratejik Plan'ın en önemli temalarından birinin "Geleceğin Kenti: Lüleburgaz" vizyonu olduğunu söyleyen Başkan Gerenli, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm, planlı kentleşme ve inovasyon alanlarında atılacak adımlarla, kentimizi geleceğin ihtiyaçlarına göre hazırlıyoruz. Dijital altyapının güçlendirilmesi, online hizmetlerin yaygınlaştırılması ve veri analitiği gibi teknolojik yeniliklerle belediye hizmetlerini daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, geleceğe uygun ulaşım ve altyapı projeleri ile Lüleburgaz'ın fiziki yapısını da güçlendireceğiz. Yenilikçi fikirleri destekleyen projeler ve girişimciliği teşvik eden çalışmalarla kentimizi inovasyon merkezi haline getirmek en büyük amaçlarımızdan biridir. Ayrıca, Lüleburgaz'ı bir 'Marka Kent' haline getirme hedefi doğrultusunda, kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veriyoruz. Kentimizin tarihi ve turistik değerlerini öne çıkararak, Lüleburgaz'ı sadece bir yaşam merkezi değil, aynı zamanda bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Şehrimizdeki potansiyel turizm alanlarına yapılacak yatırımlar, kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle Lüleburgaz'ın marka kimliğini daha da güçlendireceğiz. Kentimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek, daha fazla değer üreten ve ürettiği değeri geleceğe taşıyan bir yönetim anlayışıyla Lüleburgaz'ı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız. Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza ve Lüleburgaz halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Hep birlikte, geleceğin Lüleburgaz'ını inşa etmeye kararlıyız. Bu süreçte, vatandaşlarımızın katılımı ve desteği en önemli gücümüz olacaktır. 2025-2029 Stratejik Plan'ımızın, kentimizin sürdürülebilir kalkınması, sosyal refahın artırılması ve daha yaşanabilir bir Lüleburgaz için değerli bir rehber olacağına inanıyorum. Hep birlikte, sevdamız Lüleburgaz için daha güzel yarınlara yürüyeceğiz."