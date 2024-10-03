Lüleburgaz Belediyesi\'nden Ücretsiz Köpek Eğitimi Projesi

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Lüleburgaz Köpek Eğitim Merkezi'ni (LÜKEM) hayata geçiriyor. Merkezde, Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden sahiplenilen can dostlara temel itaat eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.

Lüleburgaz Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde "Satın alma sahiplen" sloganıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden sahiplenilecek can dostlar, talep edildiği takdirde çip kaydı ve aşı karneleri kontrol edildikten sonra sahipleriyle birlikte ücretsiz olarak 10 seanslık temel itaat eğitimine alınacak.

Köpek Eğitim Merkezi'nden Köpek Davranış Bilimleri Uzmanı İlknur Kurşun, merkeze ve eğitimlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Önceliğimiz hayvan bakımevimizden sahiplenilen köpekler olacaktır. Köpeklerimizin de özellikle çip kaydı ve aşı karneleriyle kayıt büromuza getirilmeleri gerekiyor. Veterinerlerimiz tarafından aşı karneleri kontrol edildikten sonra köpeklerimizin eğitime uygunluk süreci başlayacaktır. Eğitimlerimiz haftada bir, 10 seans şeklinde olacak. Haftada bir 45 dakika vatandaşımız köpeği ile birlikte gelecek, birlikte eğitim alacak. 10 seansın sonunda kişi ve köpeğe katılım belgesi verilecek. Eğitimlerimizin içeriği, köpeklerimizin aileleri ile birlikte yaşamlarının uyumu şeklinde ilerleyecektir. Temel itaat ve sosyalizasyon eğitimleri alacaklardır. Davranış bozukluğu olan köpeklerimizde bunların düzeltilmeleri sağlanacaktır. Tuvalet eğitimi de olacaktır. Ev içi uyum ya da köpeklerine bahçelerinde bakacaklar için bahçede uyum şeklinde birebir derslerimiz olacaktır. Bu şekilde ilerlemeyi planlıyoruz."

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 'www.luleburgaz.bel.tr' adresinden ya da 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi'nden yetkililere ulaşabilecek.