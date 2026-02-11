Lüleburgaz'da Temizlik Hizmetlerinde Mobil Bildirim Dönemi

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Belediyesi, temizlik hizmetlerini daha planlı ve verimli yürütmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda temizlik personelinin kullanacağı sabit bildirim sistemi kurum içi mobil uygulamaya entegre edildi.

Lüleburgaz Belediyesi, mahallelerin temizliğinde yeni bir uygulamaya geçti. Bu çerçevede her mahalleye sabit temizlik personeli görevlendirilirken, personelin Lüleburgaz Belediyesi'nin kurum içi mobil uygulamasına girerek kullanabileceği sabit bildirim sistemi aktif edildi. Uygulama ile personel, çalışmaya başlamadan önce uygulama içerisinde bildirimde bulunarak hangi bölgeyi ne kadar temizlediğini bildiriyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediliyor, hem de bir günde kaç metrekare alanın temizlendiği tespit edilebiliyor. Uygulamada 5 pilot mahalle belirlenerek, çalışmalara başlandı. Uygulamanın kademe kademe diğer mahallelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.