Lüleburgaz Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Coşku Doruğa Çıktı - Son Dakika
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Lüleburgaz Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Coşku Doruğa Çıktı

Lüleburgaz Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında coşku doruğa çıktı. Binlerce Lüleburgazlının Türk bayraklarıyla gelincik tarlasına çevirdiği Kongre Meydanı’ndan vatandaşlara seslenen Başkan Murat Gerenli, “Buradan binlerce yürek, tek ses tek nefes sesleniyoruz, birliğimizden ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeyeceğiz” dedi.

30.10.2024 11:45
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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında coşku doruğa çıktı. Binlerce Lüleburgazlının Türk bayraklarıyla gelincik tarlasına çevirdiği Kongre Meydanı'ndan vatandaşlara seslenen Başkan Murat Gerenli, "Buradan binlerce yürek, tek ses tek nefes sesleniyoruz, birliğimizden ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği coşkulu programla kutlandı. Cumhuriyet coşkusuna Kongre Meydanı'nda binlerce vatandaş ortak oldu. Grup Ayyıldızlar'ın vals gösterisi ile başlayan gecede, vals ve zeybek performansının ardından saat 19.00'da DJ Elize sahne aldı. DJ Elize'nin performansının ardından saat 20.00'de ise Anadolu Rock müziğinin başarılı yorumcularından Kıraç sahne aldı. Sahneye ay-yıldızlı kaftanıyla çıkan sanatçı, "Atatürk ilkeleriyle, devrimleriyle oluşan Türkiye Cumhuriyetimiz sonsuza dek devam etsin. Başka Cumhuriyet istemiyoruz" diye konuştu.

Başkan Gerenli de Kongre Meydanı'nda binlerce vatandaşın Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Burada bir konuşma yapan Gerenli, şunları kaydetti:

"Bugün en büyük bayram. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basmasıyla başlayan, emperyalist devletlere karşı verdiğimiz ve tüm mazlum milletlere örnek olan şanlı kurtuluş savaşımız, 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlandı. ve bundan tam 101 yıl önce bugün laik, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bize bugünleri yaşatan, özgür ve bağımsız bireyler olmamızı sağlayan başta ebedi başkomutanımız, eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan ve bu vatan için canlarını seve seve veren bütün şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Buradan, Lüleburgaz'ımın Kongre Meydanı'ndan binlerce yürek tek ses tek nefes sesleniyoruz, birliğimizden ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeyeceğiz, çok çalışacağız ve çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkacağız. Laik, demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. Özgürlüktür Cumhuriyet, eşitliktir Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir cumhuriyet. İyi ki varsın Cumhuriyet!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Coşku Doruğa Çıktı - Son Dakika

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