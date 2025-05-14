Lüleburgaz Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Projesi Yılda 20 Milyon Lira Tasarruf Sağlıyor

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde geri dönüştürülen inşaat ve yıkıntı atıkları ile yılda yaklaşık 50 bin ton dolgu malzemesi elde ediliyor. Bu sayede yılda ortalama 20 milyon liralık tasarruf sağlanıyor.

İlçe genelinde yıkımı yapılan eski, metruk ve riskli yapılar ile fiziksel ömrünü tamamlayarak sökümü yapılan beton parke taşlar, Lüleburgaz Belediyesi'ne ait İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde depolanıyor. Bu malzemeler daha sonra konkasör ile istenen ebatlarda kırımı yapılarak, yol ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Kaynakların verimli kullanımını da destekleyen uygulama kapsamında inşaat ve yıkıntı atıklarından yılda yaklaşık 50 bin ton dolgu malzemesi elde ediliyor. Geri dönüşümle yıllık yaklaşık 20 milyon liralık tasarruf sağlanıyor.