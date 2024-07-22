Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Haftada bir gün kapatmayan iş yerlerine yaptırım uygulanacak - Son Dakika
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Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Haftada bir gün kapatmayan iş yerlerine yaptırım uygulanacak

Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, Ticaret Bakanlığı kararı gereği haftada bir gün kapatılması gereken berber, kuaför ve güzellik salonlarının denetleneceğini ve idari yaptırım uygulanacağını açıkladı. Akın, erkek berberlerinin pazar günleri, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının ise belirli tarihlerde kapalı olması gerektiğini belirtti.

22.07.2024 12:11
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Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, haftada bir gün işyerlerini kapatmayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılacağı yönündeki karar üzerine ilçede denetimlerin yapılacağını söyledi.

Kararda erkek berberlerinin pazar günleri kapalı olması gerektiğini ifade eden Akın, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının da 1 kasım-30 nisan tarihleri arasında pazar, 1 mayıs-31 ekim tarihleri arasında da salı günü kapalı olması gerektiğini kaydetti.

Akın, denetimlerde hafta tatili uygulamasını ihlal eden iş yerlerine yönelik idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

Karate kuşak terfi sınavı yapıldı

Lüleburgaz'da karate kuşak terfi sınavı yapıldı

Şamiloğlu Spor Kulübünce, kulüp salonunda yapılan kuşak terfi sınavına 5 sporcu katıldı.

Sınavda sporcular siyah kuşağa geçiş yaptı.

Kulüp Başkanı Mehmet Ferruh Perdar, sınavın ardından başarı göstererek siyah kuşak alan sporcuları tebrik etti.

Evrenspor'da transfer çalışması

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Vizespor'dan Biray Yörük ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, transfer çalışmalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Haftada bir gün kapatmayan iş yerlerine yaptırım uygulanacak - Son Dakika

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