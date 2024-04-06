Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçimi yeniden yapılacak

Dune 3 Resmi Olarak Geliştirilmekte: Potansiyel Oyuncu Kadrosu ve Çıkış Tarihi Belirsiz

Dune hayranları arasında yeni bir heyecanlı bekleyiş başlıyor, zira Dune 3'ün resmi olarak geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda yer alacağı bu üçüncü film, Dune 2'nin büyük başarısının ardından duyuruldu. Dune 3, Frank Herbert'in Dune: Mesih romanından uyarlanacak. Henüz filmle ilgili ayrıntılar belli değil, ancak Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh ve Josh Brolin gibi oyuncuların geri döneceği tahmin ediliyor. Dune 3'ün potansiyel yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak beklendiği kadar yakın olmayabilir.