Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararlaştırıldı.
CHP, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminde "kısıtlı iki kişinin oy kullandığı" gerekçesiyle seçimin yenilenmesi için İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
Kararda, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin 1311 ve 1314 nolu sandıklarda oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için müessir (etkili) olduğu anlaşıldığından Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği belirtildi.
YSK'nın seçim takvimine göre, seçim 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
İlçe seçim kurulu CHP'nin itirazını kabul etmiş oyların yeniden sayılmasına karar vermişti Sayım sonunda sonuç değişmemişti. Kesin olmayan sonuçlara göre beldede DSP'nin adayı Hakan Karaman 2059, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2057 oy almıştı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçimi yeniden yapılacak - Son Dakika
Muş'un Varto ilçesinde düzenlenen Kadir Gecesi programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve dualar yer aldı. İlçe Müftüsü Fatih Arslan, Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayarak tüm İslam aleminin bu özel gecesini kutladı.
Dune hayranları arasında yeni bir heyecanlı bekleyiş başlıyor, zira Dune 3'ün resmi olarak geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda yer alacağı bu üçüncü film, Dune 2'nin büyük başarısının ardından duyuruldu. Dune 3, Frank Herbert'in Dune: Mesih romanından uyarlanacak. Henüz filmle ilgili ayrıntılar belli değil, ancak Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh ve Josh Brolin gibi oyuncuların geri döneceği tahmin ediliyor. Dune 3'ün potansiyel yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak beklendiği kadar yakın olmayabilir.
Microsoft'un Xbox konsol oyuncuları için sunduğu oyun mağazası Xbox Store'da Bahar İndirimleri başladı. EA SPORTS FC 24, Call of Duty: Modern Warfare 3, Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar düşük fiyatlarla satışa sunuldu. İndirimli fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Samsung, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla bütçe dostu katlanabilir telefonlara yatırım yapıyor. Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE'nin bazı teknik özellikleri sızdı. Snapdragon 7s Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihazlar, farklı RAM ve depolama seçenekleri sunacak. Ancak Samsung'un çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?