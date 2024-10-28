Lüleburgaz Cumhuriyet Bayramı\'nı Coşkuyla Kutlayacak

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 101'inci yılı belediyenin düzenleyeceği programla kutlanacak. 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da tören alanında düzenlenecek resmi bayram töreni ile başlayacak kutlamalar, DJ Elize ve Kıraç konseri ile devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Belediye tarafından 29 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kongre Meydanı'nda düzenlenecek konserde Kıraç sahne alacak. 29 Ekim Salı günü saat 09.30'da tören alanında resmi bayram töreni düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 18.30'da Kongre Meydanı'nda Grup Ayyıldızlar'ın vals gösterisi ile devam edecek. Saat 19.00'da DJ Elize'nin performansı ile sürecek kutlamalar, Kıraç konseri ile devam edecek. Kongre Meydanı'nda saat 20.00'da sahne alacak Kıraç, Cumhuriyetin 101'inci yılı coşkusunu Lüleburgazlılarla paylaşacak.