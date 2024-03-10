Lüleburgaz\'da 100. Yıl Parkı Yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde 100. Yıl Parkı yapılacak.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 5 bin metrekare alan üzerine park yapılacağını belirtti.
Parkın içerisinde 500 kişi kapasiteli düğün salonu ve 150 kişi kapasiteli restoranın da yer alacağını ifade eden Gerenli, vatandaşların daha keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturacaklarını kaydetti.
Gerenli, projeye en kısa sürede başlayacaklarını belirtti.
Bocce kursu açıldı
Lüleburgaz ilçesinde bocce 1. kademe kursu açıldı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca 8 Kasım Stadı'nda gerçekleştirilen kursa, beden eğitimi öğretmenleri ve çeşitli branşlardaki antrenörler katıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de kurs çalışmalarını inceleyip, İl Temsilcisi Doğan Çapraz'dan bilgi aldı.
Öğrenciler gösteri sundu
Lüleburgaz Bahçeşehir Koleji öğrencileri gösteri sundu.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler piyano çalarak dans gösterisi yaptı.
Etkinliğin ardından öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.
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Bolu'da düzenlenen 4. Uluslararası Basketbol Turnuvası, Bolulu sporseverlerin yoğun ilgisiyle sona erdi. 9 kadın takımı ve 24 erkek takımın yer aldığı turnuvada, 500 sporcu mücadele etti. Şampiyon olan Kemer Master takımının kaptanı Ebru Zeynep Şaylan, tecrübe ve deneyimin önemini vurguladı.
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