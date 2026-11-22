Lüleburgaz Girişimci İş Kadınları Derneği (LÜGİKAD) tarafından "4. Trakya Girişimci Kadınlar Zirvesi" gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "Trakya'nın Hikayesini Birlikte Yazıyoruz, Girişimcilikte İmece" sloganıyla düzenlenen programda, kadın girişimciler stant açarak ürettikleri el emeği ve gıda ürünlerini sergiledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, LÜGİKAD Başkanı Burcu Çalışkan ve beraberindekiler, sergiyi gezerek çalışmalara ilişkin kadın girişimcilerden bilgi aldı.

Gerenli programda, kadınların ekonomik hayata katılımının kentlerin gelişmişliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin gelişmişliğinin yalnızca ekonomik büyüklüğü, yatırımları ve fiziki imkanlarıyla ölçülemeyeceğini dile getiren Gerenli, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasının önemini vurguladı.

Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Gerenli, "Kadınların eşit fırsatlara sahip olduğu, üretebildiği ve kent yaşamının her alanında söz sahibi olduğu bir kent hedefliyoruz." dedi.

Programda, girişimci kadınlar deneyimlerini paylaştı.