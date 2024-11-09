Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu'ndan (57) 2 gün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık görevlileri, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da 57 Yaşındaki Erkan Yıldızoğlu Ölü Bulundu - Son Dakika
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