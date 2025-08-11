Lüleburgaz'da Anız Yangını: Eşyalar Zarar Gördü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında 3 bağ evi, ağıl, otomobil ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.
Gençlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 bağ evi, ağıl, otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda arı kovanı da zarar gördü.
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
