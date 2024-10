Lüleburgaz'da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Caz Konseri ile Başladı

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, Can Tutuğ Trio-LüleburCaz konseri ile başladı.

Lüleburgaz'da 14-22 Ekim Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri dün başladı. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu'nda Can Tutuğ Trio-LüleburCaz konseri düzenlendi. Konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vibrafonda Can Tutuğ, hammond organda Koray Üsgülen, davulda Cemil Can Çolak ve konuk olarak gitarda Tolga Şişko'nun yer aldığı konserde dünyadan ve Türkiye'den caz ezgileri seslendirildi. Konserde Can Tutuğ'un bestelediği özgün eser 'Kırklareli' beğeni topladı.

Konserin sonunda Pektaş, grup adına Can Tutuğ'a çiçek takdim etti.