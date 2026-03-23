Savaşta 24. gün! İran\'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin

23.03.2026 06:53
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 24. güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap veren İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 24. gününe girerken, sahadaki askeri operasyonlar ve karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da artırdı. İran cephesinden gelen son uyarı ise bölge halkında endişeyi zirveye taşıdı.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerinde yaşayan sivillere yönelik dikkat çeken bir mesaj yayımladı. İsfahani, "48 saat içinde su depolayın, telefonlarınızı şarj edin" diyerek olası yeni saldırı dalgasına işaret etti. Bu çağrı, çatışmaların sivil alanlara daha fazla yayılabileceği endişesini güçlendirdi.

TRUMP'TAN KRİTİK HEDEF: ENERJİ ALTYAPISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santrallerini hedef alabileceklerine yönelik açıklaması, savaşın seyrine dair yeni bir eşiğe işaret etti. Enerji altyapısının hedef alınması ihtimali, sadece askeri değil, insani ve ekonomik kriz riskini de beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre enerji tesislerine yönelik olası saldırılar, İran'da geniş çaplı elektrik kesintilerine ve temel hizmetlerde aksamalara yol açabilir. Bu durum, halihazırda ağırlaşan insani tabloyu daha da derinleştirebilir.

BÖLGE GENELİNDE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Savaşın üçüncü haftasını geride bırakırken taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, ABD ve İsrail hedeflerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki bazı noktalara füze ve İHA saldırıları düzenlerken; ABD ve İsrail de İran'daki askeri ve stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor.

Bölgede hava saldırıları, füze atışları ve siber operasyonların yanı sıra enerji ve ulaşım hatları da ciddi şekilde etkileniyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim ise küresel enerji güvenliği açısından kritik risk oluşturmaya devam ediyor.

SAVAŞ DAHA DA GENİŞLEYEBİLİR

Uluslararası çevreler, çatışmanın sadece İran ve İsrail ile sınırlı kalmayabileceği, Körfez ülkeleri ve bölgedeki ABD üslerinin de daha geniş çaplı hedef haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Diplomatik çözüm çağrıları yapılırken sahadaki askeri hareketlilik bu ihtimali zayıflatıyor. İranlı yetkililerin sivillere yönelik hazırlık çağrısı ise savaşın yeni ve daha sert bir aşamaya girebileceği yorumlarını güçlendirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

