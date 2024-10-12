(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 14-22 Ekim günleri arasında çok sayıda etkinlik planladı.
Lüleburgaz Belediyesi, 14-22 Ekim 2024 arasında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu yılın temasının "Demokratik dayanıklılığı ön plana çıkarmak" olan etkinlikler, 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Can Tutuğ Trio-LüleburCaz konseri ile başlayacak.
Hafta boyunca spordan sanata kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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