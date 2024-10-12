Lüleburgaz'da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Güncel

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında 14-22 Ekim günleri arasında çok sayıda etkinlik planladı.

Lüleburgaz Belediyesi, 14-22 Ekim 2024 arasında Avrupa Yerel Demokrasi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu yılın temasının "Demokratik dayanıklılığı ön plana çıkarmak" olan etkinlikler, 14 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Can Tutuğ Trio-LüleburCaz konseri ile başlayacak.

Hafta boyunca spordan sanata kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.