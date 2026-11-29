Lüleburgaz ilçesinde buğday ve kanola ekili alanlarda fenolojik gözlem ve arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmalarında, ilçedeki buğday ve kanola ekili alanların gelişim durumları incelendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, tarımsal üretime yönelik saha inceleme ve gözlem çalışmalarının ilçede sürdürüleceği kaydedildi.

Türk mutfağı kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Türk mutfağı kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 1 Aralık 2026-15 Şubat 2027 tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.