Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü hava muhalefetiyle salonda kutlandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü hava muhalefetiyle salonda kutlandı

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Lüleburgaz\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü hava muhalefetiyle salonda kutlandı
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Lüleburgaz'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, hava muhalefeti nedeniyle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı. Kaymakam Ayhan Işık, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, öğrenci gösterileriyle sona erdi.

Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Hava muhalefeti dolayısıyla Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin salondaki vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Işık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve millet egemenliğinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Işık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, bu topraklar üzerinde bağımsız ve ayrılmaz bir bütün olarak ilelebet var olacağımızı bütün dünyaya ilandır. Ezelden de hür yaşamış Türk milletinin esaret ve dayatmalara boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir kazanımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir'. Irk, din, dil farkı gözetmeksizin her bir vatandaşımızı aynı haklar etrafında birleştiren, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden en değerli mirasımızdır."

Program, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
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