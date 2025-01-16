Lüleburgaz'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 suçtan aranan, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından 25 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ö'nün Hamitabat köyünde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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