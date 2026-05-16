Lüleburgaz'da Futsal Turnuvası Düzenlendi

Lüleburgaz'da okullar arası futsal turnuvası yapıldı.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen turnuvada, lise takımları karşı karşıya geldi.

Turnuvada, Lüleburgaz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi birinci, Anadolu Lisesi ikinci, Atatürk Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Mezarlıkta temizlik çalışması

Lüleburgaz Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu bildirildi.

Kurban bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini daha düzenli ve temiz bir ortamda ziyaret edebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, aynı zamanda haşere oluşumuna karşı da ilaçlama yapıldı.

Mezunlar buluşması etkinliği yapıldı

Lüleburgaz Lisesinde 41. yıl mezunlarına yönelik mezunlar buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 1983-1985 mezunları okul müdürü Şahin Bayrak tarafından karşılandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, hatıra defterlerinde yer alan vesikalık fotoğraflardan video gösterimi yapıldı.

Mezunlar daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.