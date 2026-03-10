Lüleburgaz\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.
