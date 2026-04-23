Lüleburgaz\'da Gıda Denetimleri Tamamlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde nişasta bazlı şeker üretimi yapan işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, işletmelerin hijyen, üretim koşulları, personel, ürünlerin depolama alanlarını kontrol etti.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda denetimlerin her alanda devam ettiğini söyledi.

Gıda denetimlerini önemsediklerini belirten Karaca, kurallara riayet eden işletmelere teşekkür etti.