Lüleburgaz'da Hıdırellez Coşkusu, Kongre Meydanı'nda Yaşanacak

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 22. Hıdırellez Şenlikleri, 6 Mayıs Çarşamba günü Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Ahırkapı Roman Orkestrası, kent sakinleriyle buluşacak.

Lüleburgaz, Hıdırellez'i Kongre Meydanı'nda 6 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da düzenlenecek şenlik ile kutlayacak. Şenlikte Hıdırellez ateşi yakılıp, ritimler ve coşkulu ezgilerle özel bir gece yaşanacak.

Programda Yeni Kuşak Halk Dansları Topluluğu ile Lüleburgaz Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Gecede, Hıdırellez şenliklerinin sembol gruplarından Ahırkapı Roman Orkestrası da konser verecek.