Lüleburgaz\'da İki Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düğüncübaşı köyünde Emin Dursun'a ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
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İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvurularının başladığını duyurdu. Proje kapsamında engelli kişilere 400 bin TL'ye kadar, eski hükümlü kişilere ise 300 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak olup, eski hükümlü başvuruları ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen bir proje ile suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınlar için iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında adli süreçlere dahil olan kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteği sağlanacak, çocuklar spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecek ve kadınlar istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amaçlanacak.
TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti. Durak, Türkiye'nin patent başvurularında 12. sırada, marka başvurularında ise 4. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca tasarım başvurularında Çin'in ardından 2. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Durak, öğretmen ve öğrencilere destek verdiklerini ve farkındalığı artırmak için eğitimlerin artırılacağını belirtti.
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile pikap çarpıştı ve otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından bu kez daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aç kalan bir ayı, bir köylünün kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.
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