Lüleburgaz'da kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Lüleburgaz\'da kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Lüleburgaz'dan Çorlu istikametine seyir halindeki saman balyası yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

06.06.2024 17:25
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Lüleburgaz'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'dan Çorlu istikametine seyir halindeki saman balyası yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle yola dökülen saman balyaları toplanmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

Su kanalına düşen kedi kurtarıldı

Babaeski ilçesinde su kanalına düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde su kuyusundan ses duyan vatandaşlar, kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kedi, ekiplerin müdahalesi ile kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Kaynak: AA

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