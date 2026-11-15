Lüleburgaz\'da karate kuşak terfi sınavında 17 sporcu siyah kuşak almaya hak kazandı

Lüleburgaz'da karate üçüncü dönem kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Karate Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Şamiloğlu Spor Kulübü spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, karateciler bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti.

Sınavda başarılı olan 17 sporcu siyah kuşak almaya hak kazandı.

Antrenör Şemsi Şamiloğlu, gazetecilere??????? yaptığı açıklamada, kuşak terfisi alan sporcuları tebrik etti.

Bu tür sınavların karateciler için önemli olduğunu ifade eden Şamiloğlu, sporcuların yeni kuşaklara ve yeni başarılara hazır olduğunu belirtti.