Lüleburgaz'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Murat Hüdavendigar Caddesi'nde park halindeki minibüse çarptı.

Otomobilde bulunan Kerem Yılmaz, kazada yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.