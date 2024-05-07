Lüleburgaz\'da köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı.
Muharrem Gezer yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen beton mikseri, Turgutbey Köprüsü'nden dereye devrildi.
Kazanın ardından beton mikseri alev aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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