Lüleburgaz'da köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı

Lüleburgaz\'da köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Muharrem Gezer yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen beton mikseri, Turgutbey Köprüsü'nden dereye devrildi. Kazanın ardından mikser alev aldı ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

07.05.2024 12:45
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde köprüden düşen beton mikseri yandı, sürücü yaralandı.

Muharrem Gezer yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen beton mikseri, Turgutbey Köprüsü'nden dereye devrildi.

Kazanın ardından beton mikseri alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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