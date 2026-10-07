Lüleburgaz\'da koruyucu aile bilgilendirme standını İl Müdürü Kumaş ziyaret etti

Lüleburgaz ilçesinde, koruyucu aile hizmetine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde kurulan standı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da ziyaret etti.

Yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Kumaş, stantta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinlik kapsamında görevlilerce vatandaşlara koruyucu aile modeli, başvuru şartları ve süreç hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Çalışmada, çocukların sevgi, ilgi ve güven ortamında büyümelerine katkı sunmanın önemi vurgulandı.

Pehlivanköy'de çeltik hasadı denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler, Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadı yapan üreticileri tarlada ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, sahadaki hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek ürün verimi ve kalitesini kontrol etti.

Ekipler, biçerdöver kaynaklı dane kayıplarının önüne geçilmesi ve verimli bir hasat dönemi geçirilmesi amacıyla çeltik üreticilerine teknik bilgilendirmede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunularak sahadaki denetim ve rehberlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Lüleburgaz'da gübre bayileri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre satışı yapan bayilerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, mevzuat gereği bayilerdeki ürünlerin ambalaj, etiket ve karekod kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde ürünlerin gübre takip sistemine uygunluğu incelenerek tescil ve lisans belgeleri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal üretimde güvenilir ürün kullanımını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki bayi denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.