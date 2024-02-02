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Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz\'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İstanbul Caddesi'nde duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak bina kullanılamaz hale geldi.

02.02.2024 12:53
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Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Caddesi'nde metruk bir binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA

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