Lüleburgaz\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

10:22 • •
Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.T. yönetimindeki 59 AHV 127 plakalı motosiklet, P.Y. idaresindeki 39 ACN 48 plakalı otomobil ile İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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