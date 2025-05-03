Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Şaban Öğünç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.
Programda, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar, erken farkındalık ve aile desteğinin
önemi hakkında da bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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