Lüleburgaz'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Lüleburgaz\'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tomris B. idaresindeki panelvan ile Furkan Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücüler ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

09.02.2024 23:43
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tomris B. idaresindeki 39 ABC 125 plakalı panelvan ile Furkan Y. yönetimindeki 39 TN 690 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun 3. kilometresinde çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada panelvanda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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