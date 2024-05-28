Lüleburgaz'da sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobil çarptı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobil çarptı, bir kişi yaralandı

Lüleburgaz\'da sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobil çarptı, bir kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E, sahipsiz bir köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı Fırat E, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

28.05.2024 13:45
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.

Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E'ye C.U. yönetimindeki 39 BB 329 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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