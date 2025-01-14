Lüleburgaz\'da Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.