 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lüleburgaz'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Lüleburgaz'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir restoranda tanıştığı kadını evine davet eden F.T, kadının arkadaşlarının da gelmesiyle silahlı yağmaya uğradı. Şikayet üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından kadın serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz\'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi
12.12.2023 - 09:47,  Güncelleme: 09:49
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, F.T. bir restoranda tanıştığı kadını evine davet etti.

F.T'nin evine gelen kadın daha sonra bu adrese arkadaşlarını da çağırdı.

Eve gelen iki kişi silahla tehdit edip F.T'nin üzerindeki 19 bin lirayı aldı, banka hesabındaki 63 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdi.

F.T'nin şikayeti üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler kadın ile S.K, M.Y, M.T, Ç.D, F.G. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından kadın serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırklareli, Lüleburgaz, Güvenlik, Cezaevi, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye 68 hastanın daha nakli yapıldı
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:05:53. #1.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement