Lüleburgaz\'da silahlı yağma şüphelileri cezaevine gönderildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı yağma iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, F.T. bir restoranda tanıştığı kadını evine davet etti.

F.T'nin evine gelen kadın daha sonra bu adrese arkadaşlarını da çağırdı.

Eve gelen iki kişi silahla tehdit edip F.T'nin üzerindeki 19 bin lirayı aldı, banka hesabındaki 63 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdi.

F.T'nin şikayeti üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler kadın ile S.K, M.Y, M.T, Ç.D, F.G. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından kadın serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.