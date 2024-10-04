Lüleburgaz'da Sokak Hayvanlarını Sahiplenmek İçin Yeni Platform Açıldı

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(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde sahiplenmeyi bekleyen can dostlarla onlara yuva olmak isteyen vatandaşları bir araya getirecek 'sahiplen.luleburgaz.bel.tr' platformu kullanıma açıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için 'sahiplen.luleburgaz.bel.tr' adresini hayata geçirdi. İnternet sitesinde Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde misafir edilen can dostların resimleri ile ırk, cinsiyet, davranış özellikleri gibi bilgiler yer alıyor.

"Satın alma sahiplen"

Veteriner Hekim Mehmet Yalçın, "Lüleburgaz Belediyesi olarak burada sokak hayvanları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bunun için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Burada bir çok güzelliğimiz sahiplenmeyi bekliyor. O yüzden satın alma, sahiplen diyoruz" dedi.

Vatandaşlar sahiplenmek istedikleri can dostlar için ilan numarası ile Hayvan Bakımevi'ne veya 444 55 39 numaralı Çağrı Merkezi'ne başvurabilecek.