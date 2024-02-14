Lüleburgaz'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katili Yakalandı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katili Yakalandı

Lüleburgaz\'da Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katili Yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinç G., yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etti. Orhan E'nin hayatını kaybettiği olayın ardından kaçan Sevinç G. polislerce yakalandı.

14.02.2024 16:57
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren kadın yakalandı.

Alınan bilgi göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etti.

Orhan E'nin yaralandığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin incelemesinde Orhan E'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Orhan E'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaçan Sevinç G. ise polislerce yakalandı. Zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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