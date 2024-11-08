Lüleburgaz’da Temizlik Seferberliği

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Lüleburgaz ilçesinde "Temiz Sokaklar, Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan, belediye temizlik personeli, vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı programda, Gündoğu Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gruplar halinde cadde ve sokaklara ayrılan katılımcılar, yol ve kaldırımları süpürüp, çöpleri topladı.

Aktan, programın ardından yaptığı konuşmada, projenin el birliği ve iş birliği halinde başarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sakızköy Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Gerenli, ekiplerin kış şartları öncesinde yol yapım çalışmalarına hızla devam ettiğini belirtti.

Kentin ana arterlerinde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını ifade eden Gerenli, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.