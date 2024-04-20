Lüleburgaz'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Lüleburgaz\'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

20.04.2024 14:08
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafa K. idaresindeki 59 AHC 108 plakalı tır, Lüleburgaz- Babaeski kara yolunun Otel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İbrahim E. yönetimindeki 39 LV 068 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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