Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Araçlardaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.