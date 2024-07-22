Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Araçlardaki 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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